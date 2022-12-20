Messi'nin dünya kupası fotoğrafı beğenilme rekoru kırdı
Lionel Messi'nin sosyal medya adresinden paylaştığı dünya kupası fotoğrafı Instagram'da beğenilme rekoru kırdı.
Spor 20.12.2022, 14:00
Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'nin paylaştığı kupalı fotoğraf, Instagram'da beğenilme rekoru kırdı.
Dünya Kupası'nda üst üste rekorlar kırarak efsane oyuncuları geride bırakan Lionel Messi, turnuvanın ardından farklı kulvarlarda da başarılara imza atmaya devam ediyor.
Messi'nin Instagram hesabından kupayı kaldırdığı fotoğraf, 57,2 milyon kişi tarafından beğenilerek sosyal paylaşım sitesinde yeni rekorun sahibi oldu.
Instagram'ın önceki en çok popüler paylaşımı, 56,1 milyon beğeniyle "yumurta" fotoğrafı olmuştu.
Kaynak: AA
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4