Messi'den Van Gaal'e: Ses gelmiyor
Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, attığı gol sonrası yaptığı hareketin Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal'e yönelik olduğu ortaya çıktı.
Spor 10.12.2022, 16:26
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, nefes kesen maçta Hollanda'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Lionel Messi performansıyla maçın adamı seçildi.
Arjantinli yıldızın karşılaşmada attığı gol sonrası yaptığı hareket ise merak konusu oldu. Elleriyle kulaklarına götürerek "ses gelmiyor" işareti yapan Messi'nin bu hareketi, Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal'e yaptığı ortaya çıktı.
Lionel Messi'nin tecrübeli teknik adamın maç öncesi açıklamalarına bu şekilde cevap verdiği öğrenildi.
Messi, maç sonu da Van Gaal'in açıklamalarını eleştirerek, "İyi futbol oynattığını söylüyor ama yaptıkları tek şey uzun top atmak. Başka yaptıkları bir şey yok" dedi.
Van Gaal karşılaşma öncesi, Lionel Messi'yi durdurmanın kolay olacağını söylemişti.
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