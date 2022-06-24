Mert Müldür'ün Instagram paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Serie A'da Sassuolo formasını başarıyla terleten milli futbolcu Mert Müldür, Galatasaray'ın yakın takibi altında. Futbolcu bu akşam yaptığı Instagram paylaşımıyla bir anda Twitter'da gündemin birinci maddesi oldu.

Bir Türk restoranında çay içerken çekilmiş fotoğrafını paylaşan oyuncunun bu hareketi "Türkiye'ye mi geliyor" sorularının sorulmasına neden oldu.