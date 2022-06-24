Mert Müldür'ün Instagram paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür, Instagram'da yaptığı paylaşımlar Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Spor 24.06.2022, 23:58
Serie A'da Sassuolo formasını başarıyla terleten milli futbolcu Mert Müldür, Galatasaray'ın yakın takibi altında. Futbolcu bu akşam yaptığı Instagram paylaşımıyla bir anda Twitter'da gündemin birinci maddesi oldu.
Bir Türk restoranında çay içerken çekilmiş fotoğrafını paylaşan oyuncunun bu hareketi "Türkiye'ye mi geliyor" sorularının sorulmasına neden oldu.
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