Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş idman sırasında sakatlandı. Futbolcunun tedavisine hemen başlandı.
Spor 13.01.2022, 18:46
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildi duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir." denildi.
Mert Hakan'ın tedavisine başlandığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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