Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş Kulübü, dün oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Mert Günok'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Spor 28.11.2021, 13:59 28.11.2021, 16:18
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın GZT Giresunspor ile Vodafone Park'ta oynadığı müsabakada, sol dizinde meydana gelen rotasyonel yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen kalecimiz Mert Günok'un MR görüntülemesinde, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Mert Günok’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.
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