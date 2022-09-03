"Merseyside" derbisi golsüz bitti
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasındaki "Merseyside" derbisi 0-0 berabere tamamlandı.
Spor 03.09.2022, 17:07
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, ligin ilk 5 haftasında galibiyetle tanışamayan Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Everton'a konuk oldu.
Liverpool'un üç topunun direktör döndüğü mücadelede iki takım da skoru lehine çeviremeyince mücadele golsüz tamamlandı.
Bu sezon Liverpool üçüncü, Everton ise dördüncü kez sahadan bir puanla ayrıldı.
Kaynak: AA
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