Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na 2 aday

Hakem hataları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Mevcut hakemlere ve gözlemcilere SMS göndererek görevinden ayrıldığını belirten Tatlı, "Değerli hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz; Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibarıyla TFF Yönetim Kurulu'na istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

2 aday var

Gazeteci Fatih Doğan, Serdar Tatlı'nın yerine 2 adayın ön plana çıktığını belirtti. Doğan, "MHK başkanlığı için Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat’ın adı geçiyor" ifadelerini kullandı.

Başkan olarak görev yapmıştı

Mustafa Çulcu daha önce 2006-2007 sezonunda MHK Başkanı olarak görev yapmıştı. Muhittin Boşat ise, Çulcu'nun başkanlığı döneminde Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu'nda yer alıyordu.