Merih Demiral'dan Bartın paylaşımı: Acısı yüreğimizde
İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Demiral, paylaşımında, "Acısı yüreğimizde." notuna yer verdi.
Spor 16.10.2022, 10:28
İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 2-1'lik Sassuolo galibiyetinin ardından Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar için maçın bitişiyle birlikte kameralara #Bartın yazılı tişörtle birlikte poz verdi. 24 yaşındaki futbolcu, bu fotoğrafı da kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Acısı yüreğimizde. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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