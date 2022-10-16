Merih Demiral'dan Bartın paylaşımı: Acısı yüreğimizde

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 2-1'lik Sassuolo galibiyetinin ardından Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar için maçın bitişiyle birlikte kameralara #Bartın yazılı tişörtle birlikte poz verdi. 24 yaşındaki futbolcu, bu fotoğrafı da kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Acısı yüreğimizde. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.