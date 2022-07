Menajerinden İrfan Can Kahveci ve Okay Yokuşlu açıklaması

Türkiye'de önemli futbolcuların temsilciliğini üstlenen Batur Altıparmak, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sporx'ten Emrah Karalinç'e konuşan Altıparmak, Fenerbahçe'deki kaptanlık gelişmesi ve Okay Yokuşlu için ise Beşiktaş ile Galatasaray iddialarına cevap verdi.

OKAY SERBEST KALDI

2010 yılında Altay'da profesyonel olan Okay Yokuşlu, 2011'de 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncu, 2015 yılında Trabzonspor'un yolunu tuttu. Yükselen grafiğini sürdüren Okay Yokuşlu, 2018 yılında 6 milyon Euro'ya İspanyol ekibi Celta Vigo'ya katıldı.

2021 yılında İngiltere ekibi West Bromwich'e kiralanan Okay, 2022 yılında ise Getafe'ye kiralandı. Getafe'deki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Celta Vigo'ya dönen 28 yaşındaki oyuncu, kontratının bitmesiyle serbest kaldı. Okay Yokuşlu'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

"OKAY'IN TÜRKİYE'YE TRANSFERİ HALEN BİR OPSİYON"

Transferde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu için Altıparmak, "Bizim Okay Yokuşlu için önceliğimiz Avrupa'da bir takımda forma giymesi. Elbette ki Türkiye de transfer açısından halen bir opsiyon" dedi.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA YAPTILAR MI?

Altıparmak Beşiktaş iddiaları için, "Beşiktaş ile anlaştık gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda netleşen bir şey yok. Okay da değerlendirme aşamasında" ifadelerini kullandı.

"TAYFUR BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR"

Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer ihtimali hakkında ise ünlü menajer, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'ın transfer için bir arzusu var" diye konuştu.

İRFAN CAN İÇİN KAPTANLIK CEVABI

Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci'nin kaptanlık hedefi için Altıparmak, "İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de mutlu. Kendisiyle henüz kaptanlık meselesini konuşmadım. Yeni sezona umutla baktığını söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.

4 GOL 7 ASİST

Yeni sezonda Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürerken daha fazla şans bulması beklenen ve Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can, geçen sezon 29 maçta 4 gol 7 asist üretti.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda en çok kilit pası veren oyuncular belli oldu... İrfan Can Kahveci 22 kilit pası ile bu istatistikte zirvede yer aldı. Kahveci'yi 17 kilit pası ile Mert Hakan Yandaş takip ederken, Diego Rossi (15), Ferdi Kadıoğlu (14) ve Bright Osayi Samuel (11) kilit pası verdi.

