banner38

Menajerinden İrfan Can Kahveci ve Okay Yokuşlu açıklaması

İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajerliklerini üstlenen Batur Altıparmak, İrfan Can Kahveci için kaptanlık sorusuna, Okay Yokuşlu için ise Beşiktaş ile Galatasaray iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Spor 05.07.2022, 15:18
Menajerinden İrfan Can Kahveci ve Okay Yokuşlu açıklaması

Türkiye'de önemli futbolcuların temsilciliğini üstlenen Batur Altıparmak, İrfan Can KahveciOkay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sporx'ten Emrah Karalinç'e konuşan Altıparmak, Fenerbahçe'deki kaptanlık gelişmesi ve Okay Yokuşlu için ise Beşiktaş ile Galatasaray iddialarına cevap verdi.

OKAY SERBEST KALDI

2010 yılında Altay'da profesyonel olan Okay Yokuşlu, 2011'de 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncu, 2015 yılında Trabzonspor'un yolunu tuttu. Yükselen grafiğini sürdüren Okay Yokuşlu, 2018 yılında 6 milyon Euro'ya İspanyol ekibi Celta Vigo'ya katıldı.

2021 yılında İngiltere ekibi West Bromwich'e kiralanan Okay, 2022 yılında ise Getafe'ye kiralandı. Getafe'deki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Celta Vigo'ya dönen 28 yaşındaki oyuncu, kontratının bitmesiyle serbest kaldı. Okay Yokuşlu'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

"OKAY'IN TÜRKİYE'YE TRANSFERİ HALEN BİR OPSİYON"

Transferde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu için Altıparmak, "Bizim Okay Yokuşlu için önceliğimiz Avrupa'da bir takımda forma giymesi. Elbette ki Türkiye de transfer açısından halen bir opsiyon" dedi.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA YAPTILAR MI?

Altıparmak Beşiktaş iddiaları için, "Beşiktaş ile anlaştık gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda netleşen bir şey yok. Okay da değerlendirme aşamasında" ifadelerini kullandı.

"TAYFUR BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR"

Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer ihtimali hakkında ise ünlü menajer, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'ın transfer için bir arzusu var" diye konuştu.

İRFAN CAN İÇİN KAPTANLIK CEVABI

Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci'nin kaptanlık hedefi için Altıparmak, "İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de mutlu. Kendisiyle henüz kaptanlık meselesini konuşmadım. Yeni sezona umutla baktığını söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.

4 GOL 7 ASİST

Yeni sezonda Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürerken daha fazla şans bulması beklenen ve Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can, geçen sezon 29 maçta 4 gol 7 asist üretti.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda en çok kilit pası veren oyuncular belli oldu... İrfan Can Kahveci 22 kilit pası ile bu istatistikte zirvede yer aldı. Kahveci'yi 17 kilit pası ile Mert Hakan Yandaş takip ederken, Diego Rossi (15), Ferdi Kadıoğlu (14) ve Bright Osayi Samuel (11) kilit pası verdi.

Kaynak: Milliyet

#İrfan Can Kahveci #Okay Yokuşlu
Yorumlar (0)
banner35
29
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23