Melbourne'de pole pozisyonu Leclerc'in
F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Monakolu pilot Leclerc elde etti.
Spor 09.04.2022, 17:44
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Avustralya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.
Leclerc, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 17.868 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
24 yaşındaki pilot, Bahreyn'den sonra bu sezon ikinci, kariyerinin ise 11. pole pozisyonunu kazandı.
Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen ikinciliği, Meksikalı Sergio Perez üçüncülüğü elde etti.
58 turluk yarış yarın TSİ 08.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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