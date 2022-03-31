Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri de Katar 2022'de

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den (CONCACAF) Dünya Kupası bileti alan iki ekip daha belli oldu. Grubu lider tamamlayan Kanada, daha önce Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. Kanada'ya Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri de eklendi.



Kanada son maçında Panama'ya 1-0 yenilmesine karşın, grubu lider tamamladı. Meksika ise El Salvador'u 2-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 25 yapan Meksika, grubu averajla ikinci bitirdi.



CONCACAF elemelerin son gününde Amerika Birleşik Devletleri, galibiyet ve beraberlik ile 6 golden az yenilgiyle 2022 Dünya Kupası biletini alacaktı. Kosta Rika ile oynanan maça bu şartlar altında çıkan ABD sahadan 2-0 yenik ayrıldı.



CONCACAF'ta son maçların ardından 28 puanlı Kanada grubu lider tamamladı. Kanada'yı aynı puanla ve averajla Meksika takip etti. ABD ile Kosta Rika elemelerde 25 puan elde etti. ABD averajla 2022 Dünya Kupası bileti altı.



Kosta Rika, grubu 4. tamamlandı ve kıtalararası elemelerde Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Haziran ayında Katar'da oynanacak maçı kazanan ekip, 2022'ye katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: NTVSPOR