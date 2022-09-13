Mehmet Büyükekşi'den 'yabancı kuralı' açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralının kaldırılacağına yönelik iddiaları yalanladı.
Spor 13.09.2022, 16:28
Altıncı haftası geride kalan Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralının değiştirileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündeminde ise böyle bir maddenin bulunmadığı ortaya çıktı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, söz konusu bu iddiaları yalanladı.
Habertürk TV'ye konuşan Büyükekşi, ''Yabancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz'' ifadelerini kullandı.
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