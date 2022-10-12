Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in performansından memnun
Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesine 1+1 yıl uzattı.
Spor 12.10.2022, 18:33 12.10.2022, 18:55
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.
Ömer Ali Şahiner'in imza törenine kulüp asbaşkanlarından Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt de katıldı.
Kaynak: AA
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