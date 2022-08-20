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Medipol Başakşehir, Bertrand Traore'yi transfer etti

Başakşehir, Aston Villa'nın kadrosunda bulunan 26 yaşındaki Burkina Fasolu kanat oyuncusu Bertrand Traore ile anlaştı.

Spor 20.08.2022, 01:49
Medipol Başakşehir, Bertrand Traore'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. 

Turuncu-lacivertliler, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın kadrosunda bulunan Bertrand Traore ile anlaşma sağladı.

26 yaşındaki Burkina Fasolu kanat oyuncusu yarın saat 13.00'te İstanbul'a gelecek.

Kaynak: TRT Spor

#Bertrand Traore #başakşehr #Süper Lig
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