Medipol Başakşehir, 3 golle turu geçti
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve son 16'ya kaldı.
21. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağdan Deniz Türüç'ün arka direğe etkili ortasına altıpasın köşesinde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
24. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Arda Özçimen'in topu uzaklaştırmak isterken büyük hatasında pres yapan Serdar Gürler'in ayak uzattığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
37. dakikada Medipol Başakşehir 3. golü buldu. Rakip yara saha ortalarında kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanan Serdar, savunma arkasına sarkan Okaka'yı gördü. Topla ceza sahasında buluşan Okaka'nın kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda top ağlara gitti: 3-0.
73. dakikada Göztepe farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ali Akman'ın, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Atağın devamında ceza sahası içinde boşta kalan topun gelişine İzzet Furkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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