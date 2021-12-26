Medical Park Stadyumu’nda duygusal anlar

Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı, dün akşam Medical Park Stadyumu’nda oynanan Trabzonspor - İstanbul Başakşehir karşılaşması öncesinde gösterildi.

Filmin fragmanını dev ekranlardan izleyen taraftarlar duygusal anlar yaşadı.

Taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı yaptı.

1 Ocak’ta vizyonda

Eren Bülbül’ün doğum gününde, 1 Ocak 2022’de beyaz perdeye taşınacak olan film, Türkiye’de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda vizyona girecek.