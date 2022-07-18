Mbaye Diagne Fatih Karagümrük'te

Teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak yer alan Levent Mercan ve Adnan Uğur'un satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alan, Matteo Ricci, Ibrahim Dresevic, Fatih Kurnaz ve Emir Tintiş'e Kırmızı Siyahlı formayı giydiren İstanbul ekibi, forvet hattını flaş bir isimle güçlendirdi, Galatasaray 'dan Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattığını açıkladı.