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Mbappe yıldızlaştı: Fransa çeyrek finalde

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, son 16 turu maçında Polonya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Fransa'nın rakibi İngiltere ya da Senegal olacak.

Spor 04.12.2022, 20:28
Mbappe yıldızlaştı: Fransa çeyrek finalde

Al Thumama Stadı'ndaki mücadelenin ilk bölümünde Fransa oyunun kontrolünü ele geçirdi. Fransızlar, sağda Dembele ve solda Mbappe ile şekillenen ataklarla Polonya kalesinde gol aradı.

Fransa'da 13. dakikada Tchouameni kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Szczesny meşin yuvarlağı kornere çeldi. Polonya ise 21. dakikada Lewandowski ile Fransa kalesini yokladı. Lewandowski ceza yayı önünden şutunu çekti, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Polonya gole çok yaklaştı. Bereszynski sol kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yerden gönderdiği topa Zielinski gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Lloris'ten döndü, Zielinski bir kez daha vurdu, bu kez top Hernandez'den döndü. Tehlikenin devam ettiği pozisyonda top son kez Frankowski'ye geldi. Bu oyuncunun sert şutunda, Varane çizgi üzerinde golü önledi.

Fransa 44. dakikada öne geçti. Mbappe'nin ara pasıyla Giroud, Polonya ceza sahasında topla buluştu. Giroud'un köşeye şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Fransa, ikinci yarıya da hızlı başladı. Polonya ceza sahası önünde topla buluşan Mbappe'nin sert şutunda, Krychowiak'a çarpan top yön değiştirdi ve az farkla direğin yanından auta çıktı. 

Mbappe, aradığı golü 74. dakikada attı. Sağ kanattan ilerleyen Dembele'den pasını alan Mbappe, ceza sahasına girdi. Mbappe'nin sol çaprazdan sert şutunda, top fileleri havalandırdı: 2-0.

Fransız yıldız Mbappe, 90+1. dakikada bir gol daha attı. Sol kanattan gelişen atakta Thuram'dan pası alan Mbappe, ceza sahasına girdi, sol çaprazdan ters köşeye sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Szczesny'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0.

Polonya'nın tek golü ise 90+9. dakikada penaltı atışında Lewandowski'den geldi.

Mbappe 5. golünü attı

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylien Mbappe, Polonya karşısında 2 gol atarak turnuvadaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Mbappe, Katar 2022'deki gol krallığı yarışında da ilk sırada yer aldı.

Rusya 2018'de de 4 gol atan Mbappe, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 9'a çıkardı. 

Fransa'nın en golcüsü Giroud

Fransa'yı Polonya karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Olivier Giroud, 'Fransa Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu' unvanının sahibi oldu.

Bu karşılaşma öncesinde Thierry Henry ile birlikte 51'er golü bulunan Giroud, gol sayısını 52'ye yükseltti ve bu alanda zirvenin tek sahibi oldu.

Lloris, Thuram'ın rekoruna ortak oldu

Polonya karşılaşmasıyla 142. milli maçına çıkan Hugo Lloris, Fransa Milli Takımı formasını en fazla giyen oyuncu rekoruna ortak oldu.

Lloris, Fransa Milli Takımı formasını 142. kez giyerek Lillian Thuram'ın rekorunu egale etti.

Al Thumama Stadı'ndaki mücadeleyi 40 bin 989 kişinin izlediği açıklandı.

Kaynak: AA
#Fransa #Polonya #Dünya Kupası
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