Mbappe'ye Barcelona kancası
L'Equipe'in haberine göre Barcelona, Mbappe için resmen temasa geçmeye hazırlanıyor.
PSG ile sözleşme imzalamayan ve yaz aylarında takımdan ayrılması beklenen Kylian Mbappe'nın Real Madrid'e çok yakın olduğu ifade ediliyordu.
Daha önce çıkan haberlerde Real Madrid'in Mbappe ile anlaşma sağladığı ve resmi imzayı sezon sonunda duyuracağı yazılmıştı.
Ancak L'Equipe'in haberinde Real Madrid'i üzebilecek bazı detaylara yer verildi. Habere göre Barcelona, Mbappe için resmen temasa geçmeye hazırlanıyor.
Katalan ekibinin yıllık 50 milyon avro teklif etmeye hazırlandığı Mbappe ile Xavi'nin de bir görüşme yapması bekleniyor.
BECKHAM'I HATIRLATTI
Barcelona Başkanı Joan Laporta ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez 2003 yazında da David Beckham transferinde karşı karşıya gelmiş, Beckham Real Madrid'e imza atmıştı.
Futbol çevrelerinde Barcelona'nın Mbappe hamlesi ile beraber Beckham'ın intikamını almak istediği yorumlar da yapıldı.
Kaynak: NTVSPOR
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