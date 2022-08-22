Mbappe 7. saniyede gol attı, PSG Lille'i 7'ledi

Ligue 1'in 3. haftasında PSG'ye Lille karşısında galibiyeti getiren goller 1, 66 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe, 43 ve 52. dakikalarda Neymar, 27. dakikada Lionel Messi ve 39. dakikada Achraf Hakimi'den geldi.

Mbappe, hat-trick yaparken maçtaki ilk golünü 7. saniyede attı.

Lille'in tek golü ise 54. dakikada, Jonathan Bamba'dan geldi.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maça ilk 11'de başladı ve 58. dakikaya görev aldı.

Bu sonuçla üçte üç yapan PSG, 9 puana ulaştı. Lille ise 4 puanda kaldı.