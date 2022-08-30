Maxi Gomez Valencia'ya veda etti
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Valancia forması giyen Maxi Gomez ile anlaşma sağladı. Gomez'in Atletico Madrid maçı sonrasında, sahada fotoğraf çekilmesi, oyuncunun Valencia'ya veda ettiği şeklinde yorumlandı. Maxi Gomez'in Valencia'ya veda ettiği görüntüleri haberimizde bulabilirsiniz.
Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona giriş yapan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya golcü bir oyuncu katmak isteyen sarı-lacivertliler, Maxi Gomez transferini bitiriyor.
Fenerbahçe Maxi Gomez için ne kadar bonservis ödeyecek?
İspanyol basınında da yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin, Maxi Gomez için Valencia ile 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilmişti. 26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Maxi Gomez Valencia'ya veda etti
Valencia ile yollarını ayırmaya hazırlanan Maxi Gomez, İspanyol ekibine veda etti. Valencia'nın Atletico Madrid'e 1-0 kaybettiği mücadele sonrasında, saha içerisinde fotoğraf çekilen Gomez'in, bu davranışı sosyal medyada 'veda' olarak yorumlandı.
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