Maxi Gomez İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona giriş yapan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya golcü bir oyuncu katmak isteyen sarı-lacivertliler, Maxi Gomez transferini bitiriyor.

Fenerbahçe'nin Maxi Gomez teklifi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 26 yaşındaki Uruguaylı oyuncu için Valencia'ya son teklifini sundu. Maxi Gomez'in bonservisinin yüzde 75'i için 6 milyon euroluk teklifte bulunan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde bu transferi bitirmek istiyor.

Maxi Gomez İstanbul'a ne zaman geliyor?

Valencia'nın bu teklife sıcak baktığı ifade edilirken, Maxi Gomez'in salı günü İstanbul'da olacağı iddia edildi. Maxi Gomez geride bıraktığımız sezon Valencia formasıyla çıktığı 32 maçta, 5 gol ve 3 asistle oynamıştı.