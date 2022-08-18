Matheus Nunes Premier Lig'de
Wolverhampton, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Matheus Nunes'i kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırarak renklerine bağladı.
Spor 18.08.2022, 17:35
Wolverhampton Kulübü, 23 yaşındaki Brezilya asıllı Portekizli orta saha oyuncusuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İngiltere basınında transferin 45 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
Portekiz'de Ericeirense ve Estoril'de forma giyen Nunes, 2019'da Sporting Lizbon'a transfer oldu.
Bir lig, iki Portekiz Kupası zaferi yaşadığı Lizbon ekibinde 101 maça çıkan Nunes, 8 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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