Marius Sumudica'dan olay açıklama
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanyaspor maçı sonrasında yaptığı hareketlerle gündem oldu. Rumen çalıştırıcı 'veda' şeklinde yorumlanan hareketleri için flaş mesajlar verdi.
Spor 13.12.2021, 07:24 13.12.2021, 08:17
Yeni Malatya Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanyaspor'a 6-2 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Sumudica, 6-2 biten maçtan sonra 'veda' şeklinde yorumlanan hareketlerine açıklık getirdi.
İşte Rumen teknik adamın sözleri;
"Sumudica'nın Malatya'da devam etmesinin tek bir yolu var. Bütün yönetim kurulu üyelerinin istediğim oyuncuları getirmeleriyle olur. Listeyi verdim. Sezon başı oyuncuları ben getirmedim. Başkalarının hatalarını sorumluluğunu almam."
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