Marius Sumudica'dan olay açıklama

Yeni Malatya Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanyaspor'a 6-2 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Sumudica, 6-2 biten maçtan sonra 'veda' şeklinde yorumlanan hareketlerine açıklık getirdi.

İşte Rumen teknik adamın sözleri;

"Sumudica'nın Malatya'da devam etmesinin tek bir yolu var. Bütün yönetim kurulu üyelerinin istediğim oyuncuları getirmeleriyle olur. Listeyi verdim. Sezon başı oyuncuları ben getirmedim. Başkalarının hatalarını sorumluluğunu almam."