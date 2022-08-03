Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a kötü haber

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." cümlelerine yer verildi.