Marek Hamsik'ten haber var! Resmi açıklama geldi
Bordo mavililerde Fenerbahçe derbisi öncesi istenmeyen bir gelişme yaşandı. Orta sahanın dinamosu Marek Hamsik, milli takımda sakatlandı. Hamsik, Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı. Yıldız futbolcu ile ilgili Trabzonspor'dan açıklama geldi.
Spor 12.10.2021, 11:23
Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri' nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in arka adalesinde çekme olduğu bildirildi.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yaşar Kibar Güven, "Slovakya milli takımının dün oynadığı müsabakada sakatlanan ve tedavisine başlanan Marek Hamsik'in Perşembe günü MR'ı çekilecek ve sağlık durumu hakkında yeniden açıklama yapılacaktır" dedi.
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