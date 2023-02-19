Marcelo, Olympiakos'ta tutunamadı
Yunanistan ekibi Olympiakos, Brezilyalı futbolcu Marcelo ile yollarını ayırdı.
Spor 19.02.2023, 10:51
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Marcelo'nun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Kariyerine ülkesinin Fluminense takımında başlayan Marcelo, İspanya temsilcisi Real Madrid'de 15 sene forma giydikten sonra Eylül 2022'de Olympiakos'a transfer oldu. Olympiakos'ta 10 maça çıkan tecrübeli sol bek, 3 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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