Marcao yine sakatlandı

Sağ bacağının biseps femorisinde yırtılma meydana gelen Marcao'nun Dünya Kupası sonrasına kadar forma giyemeyeceği bildirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City mücadelesinde sakatlanan Marcao yerini Nemanja Gudelj'e bırakmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Endülüs ekibine transfer olan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Sevilla formasıyla 7 maçta görev yaptı.

Kaynak: NTVSPOR