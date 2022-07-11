Marcao'nun transferi açıklandı: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
İspanyol ekibi Sevilla, Marcao'nun transferini resmen açıkladı. Oyuncunun serbest kalma maddesinin 50 milyon euro olduğu bildirildi.
Spor 11.07.2022, 20:44
Galatasaray forması giyen Marcao'nun Sevilla'ya transferi tamamlandı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Brezilyalı stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sevilla, oyuncunun bonservisi için Galatasaray'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.
Marcao'nun sözleşmesinde, "50 milyon euroya serbest kalır" maddesi olduğu öğrenildi.
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