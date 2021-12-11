Marcao 25 milyon Euro!

Lazio deplasmanında performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Marcao, Galatasaray Yönetimi'nin iştahını kabarttı. Sarı-Kırmızılılar, 25 milyon Euro'nun altındaki tekliflerle ilgilenmeyecek. Sarı-Kırmızılılara göre; Marcao transferi için yaşanacak rekabette bu rakamın daha da yukarı çıkma ihtimali yüksek görünüyor.

İTALYAN TEKLİFLERİ

Napoli ve Romalı yetkililer, Roma Olimpiyat Stadı'nda izledikleri Brezilyalı stopere hayran kaldı. Her iki İtalyan devinin temsilcileri, Marcao için olumlu rapor hazırlarken, devre arasında resmi tekliflerini iletecekleri öğrenildi. Yönetim ise 25 milyon Euro'nun altındaki bir öneriyi değerlendirmeye bile almayacak.

Kaynak: Milliyet