banner38

Maradona Süper Lig ekibinin hocası olacaktı

Maradona'nın teknik direktörlüğünü yaptığı takımlardan Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al-Fujairah'ın Hollanda kampını düzenleyen organizatör Atalay Mutlu, büyük hayranlık duyduğu efsane futbolcuyla geçirdiği 1 ayı anlattı.

Spor 25.11.2021, 12:01
Maradona Süper Lig ekibinin hocası olacaktı

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın vefatının ardından 1 yıl geride kalırken, Arjantinli yıldız profesyonel kariyerinin yanı sıra özel hayatında da birçok kişinin hatıralarında yer alıyor.

Maradona'nın teknik direktörlüğünü yaptığı takımlardan Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al-Fujairah'ın Hollanda kampını düzenleyen organizatör Atalay Mutlu, büyük hayranlık duyduğu efsane futbolcuyla geçirdiği 1 ayı anlattı.

Maradona ile 2017 Haziran'da tanıştığını bildiren Mutlu, "Büyük kulüplerimizden biri için Slovakya’ya kamp yeri bakmaya gittiğimde tuhaf bir numaradan arandım. Çok ünlü bir hocalarının olduğunu ve kendilerine yardımcı olup olamayacağımı sordular. Başta hocalarının adını söylemek istemediler, 10 dakika sonra 'Hocamız Diego Armando Maradona.' dediler. Bende bir sessizlik oluştu. 'Hayal mi kuruyorum, biri dalga mı geçiyor.' dedim. Şiir gibi geldi bana. Bu işi yapmak için her şeyi yapacağımı söyledim. Sonra Hollanda'ya geldiler. Maradona’nın kampını düzenlemek benim için gururdu" diye konuştu.

Maradona'nın Türk futboluna bakışına ilişkin Atalay Mutlu, şunları söyledi;

"Hollanda’da kaldığı süreç ve anlaşmalarla Diego ile samimiyetimiz arttı. Diego’ya 'Seni bir gün Türkiye’de görmek isterim' dedim. O da 'Çok mutlu olurum, bir kez Sevilla ile geldim, çok da sevdim. İstanbul müthiş bir şehirdi. Türkiye gibi bir futbol ülkesinde çalışmayı, özellikle İstanbul olursa çok isterim.' dedi. O günlerde Türkiye'den çok sevdiğim bir ağabeyim aradı, 'Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkma ihtimali var, Maradona oraya çok iyi uyum sağlar, görüşebilir misin?' dedi. Yardımcısını aradım, bir gün sonra Diego hatta diyerek beni telekonferansa aldı. Maradona, 'Çok isterim gelmeyi, çok sevinirim ama şu an sağlık durumum iyi değil. Zor yürüyorum, rahatsızım. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Sağlık durumum iyi olursa Türkiye'de çalışmayı çok istiyorum.' dedi. Bu konuşmamız ölümünden 4 ay önceydi. En son da o zaman konuştuk."

Jean-Marie Pfaff'la görüşmeyi reddetti

Maradona ile unutulmaz anıları olduğunu dile getiren Mutlu, Arjantinli efsanenin, kendisini görmek için kamp yaptıkları otele gelen Belçikalı unutulmaz kaleci Jean-Marie Pfaff'la görüşmeyi reddettiğini anlattı.

Mutlu, Maradona'nın Pfaff'a çok kızgın olduğunu aktararak şöyle konuştu;

"Jean-Marie Pfaff, bir akşam otele geldi, 'Diego ile görüşmek istiyorum.' dedi. Diego’nun yanına gittim, 'Pfaff geldi, seninle görüşmek istiyor.' dedim. Maradona, 'Söyle gitsin.' dedi. Nasıl söyleyebilirim ki. Aradan 45 dakika geçti, Pfaff kapıda bekliyor, Diego içeriden dışarıya çıkmıyor. 'O gitmeden dışarıya çıkmıyorum. Sana sebebini sonra anlatırım.' dedi. Pfaff'a ben söyleyemedim, otel müdürüne söylettik. Pfaff gittikten sonra, Diego bana kızgınlığının sebebini anlattı, 'Dünyanın en iyi kalecisi ve futbolcusu buluşması olacak diye benim adımı kullanmış. Bir futbolcunun veda maçına davet etmişler ama benim hiçbir şeyden haberim yok. Organizasyondan davet de gelmedi. Herkes beni arıyor, benim haberim yok. Benim üzerimden kendi reklamını yapıyor. Çok kızdım, görüşmek istemiyorum, görüşürsem kalbini kırarım.' dedi."

#Diego Maradona
Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7