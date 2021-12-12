Manuel Santana hayatını kaybetti

Profesyonel Tenisçiler Birliğinden (ATP) yapılan açıklamada, aynı zamanda organizasyonun onursal başkanlığını yürüten "Monalo" lakaplı Santana'nın, parkinson hastası olduğu ve İspanya'nın Marbella kentinde vefat ettiği belirtildi.

Kariyerinde, grand slam turnuvalarından iki Fransa Açık, birer Wimbledon ve ABD Açık şampiyonluğu bulunan Santana, 1968 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanmıştı.

Davis Kupası'nda İspanya'yı 1965 yılında şampiyonluğa ulaştırmasının ardından ülkesinde çok popüler bir spor figürüne dönüşen Manuel Santana, 2019 yılına kadar Madrid Açık turnuvasının direktörlüğünü üstlenmişti.

Santana'nın vefat haberinin ardından aralarında Rafael Nadal, Rod Laver, Novak Djokovic, Billie Jean King, Guillermo Vilas'ın da yer aldığı birçok ünlü tenisçi, başsağlığı mesajı yayımladı.