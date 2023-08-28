Mancini, Suudi Arabistan milli takımının başına geçti
Dünyaca ünlü teknik adam Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımının başına geçti.
Spor 28.08.2023, 11:01
İtalya teknik direktörlüğünden istifa eden Roberto Mancini'nin yeni takımı belli oldu. 58 yaşındaki İtalyan teknik direktör, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti. Mancini, Suudi Arabistan Milli Takım hocalığından senelik 20 milyon euro kazanacak.
Bir zamanlar Galatasaray'ı da çalıştıran ve son olarak İtalya Milli Takımı'ndan istifa eden Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
SENEDE 20 MİLYON EURO KAZANACAK
58 yaşındaki İtalyan teknik direktör Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti. Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takım hocalığından senelik 20 milyon euro kazanacak.
Başarılı teknik adam daha önce Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı.
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