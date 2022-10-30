Manchester United, tek golle kazandı
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Manchester United, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 23'e çıkardı.
Spor 30.10.2022, 23:12
Haftaya maç eksiğiyle 6. sırada başlayan Manchester United, West Ham United'ı ağırladı.
Manchester United, 24 yaşındaki oyuncusu Rashford'ın 38. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi kazandı.
Rashford, altyapısından yetiştiği Manchester United'daki 100. golüne imza attı.
Puanını 23'e çıkaran Manchester United 5. sıraya yükseldi. West Ham United ise 14 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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