Manchester United-Newcastle United maçında gol yok

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Newcastle United'ı ağırladı.



Manchester United karşılaşmaya De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Anthony, Bruno Fernandes, Sancho ve Cristiano Ronaldo 11'iyle başladı.



Newcastle United ise Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Longstaff, Guimares, Joelinton, Almiron, Wilson ve Murphy 11'iyle sahada yer aldı.

Golsüz geçilen ilk 45 dakikanın ardından ikinci yarıda da iki ekip skor üretemedi ve mücadele golsüz eşitklikle tamamlandı. Maçın 88. dakikasında Manchester United, sağ kanattan gelişen atakta Fred'le gole yaklaşsa da Brezilyalı oyuncu topu boş kaleye gönderemedi. Öte yandan Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun iki golü iptal edildi.

Kaynak: NTVSPOR