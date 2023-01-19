Manchester United maçın sonunu oynayamadı: 1-1

Crystal Palace maçına kadar oynadığı son beş maçı da kazanan, son hafta derbide Manchester City'yi 2-1 yenen Manchester United'a Crystal Palace dur dedi. Beşiktaş'tan ayrılarak ManU'ya katılan Wout Weghorst'un 11'de başladığı ve 69 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Bruno Fernandes 43. dakikadaki golüyle konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Golün asistini ise Cristian Eriksen yaptı.



İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Manchester United, ikinci yarıda da ataklarını sürdürdü. Ancak 90+1'de Michael Olise'nin müthiş serbest vuruş golü geldi. Olise, ağları havalandırırken; karşılaşmanın skorunu ilan etti: 1-1.

Maç içerisinde bir taraftarın sahaya girip Casamiro ile fotoğraf çektirmesi karşılaşmanın ilginç anlarından bir tanesiydi. Casemiro ayrıca maçta sarı kart gördü ve Cumartesi günü oynanacak Arsenal maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Manchester United, bu beraberlikle puanını 39'a, Crystal Palace ise 23'e çıkardı.

Kaynak: NTVSPOR