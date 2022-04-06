Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, yeni sezondaki menajerini belirledi. Son olarak Ralf Ragninck'i takımın başına getiren Kırmızı Şeytanlar, 2022-2023 sezonunda sürpriz bir isimle çalışacak.
Spor 06.04.2022, 23:19
Son sezonlarda istediği başarıları bir türlü elde edemeyen Manchester United, yeni sezonda çalışacağı menajeri belirledi.
Kırmızı Şeytanlar, Ajax'ta büyük başarılara imza atan Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Manchester United bu anlaşma için Ajax'a bir de bonservis bedeli ödeyecek. Erik ten Hag'ın Hollanda kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi olması sebebiyle İngiliz kulübünün Ajax'a çıkış payı vereceği belirtildi.
Manchester United, Premier Lig'de 51 puanla 7. sırada bulunuyor.
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