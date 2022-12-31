Manchester United'ın Rashford'ı var: 0-1
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı Rashford'ın golüyle 1-0 yendi.
Spor 31.12.2022, 18:25
Molineux Stadı'nda oynanan 18. hafta maçında Manchester United'a galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Marcus Rashford kaydetti.
Üst üste üçüncü maçını kazanan Manchester ekibi, 32 puanla 4. sıraya yükseldi. Düşme hattındaki Wolverhampton ise 13 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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