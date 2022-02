Manchester United evinde Southampton'ı yenemedi

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasının açılış maçında Manchester United, Old Trafford'da Southampton'ı ağırladı.



Tempolu başlayan maçın 21. dakikasında Jadon Sancho, Manchester United'ı öne geçiren golü kaydetti. Bu sezon üç gole ulaşan Sancho, Old Trafford'daki ilk golünü kaydetti.



İlk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Southampton, 48. dakikada skora dengeyi getiren golü kaydetti. Deplasman ekibinde gol, Che Adams'tan geldi.

Maçın son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girilirken Cristiano Ronaldo'nun golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Son bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



Hafta içinde Tottenham'ı deplasmanda mağlup eden Southampton, Old Trafford'da aldığı beraberlikle puanını 29 yükseltti. Son beş maçındaki üçüncü beraberliğini alan Manchester United ise 40 puana yükseldi.



Manchester United salı günü sahasında Brighton'la karşılaşacak. Southampton ise Everton'ı ağırlayacak.

Kaynak: NTVSPOR