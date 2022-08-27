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Manchester United deplasmanda kazandı: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasının açılış maçında Manchester United, Southampton'ı Bruno Fernandes'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Spor 27.08.2022, 17:22
Manchester United deplasmanda kazandı: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasının açılış maçında Manchester United, Southampton'ı 1-0 mağlup etti.

İlk 2 maçını kaybetmesi sonrası geçen hafta Liverpool'u yenerek galibiyetle tanışan Manchester United, Southampton'a konuk oldu.

Bruno Fernandes'in 55. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazanan Manchester United, puanını 6'ya yükseltti. Southampton ise 4 puanda kaldı.

Kaynak: AA
#Manchester United #Southampton
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