Manchester United'dan tarihi galibiyet
Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Brentford'u 3-1 mağlup eden Manchester United deplasmanda 300 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.
Spor 20.01.2022, 01:53
Manchester United, Brentford deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle galip geldi: 1-3.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar ikinci devrede sonuca gitti.
Manchester United'a iki hafta sonra 3 puanı getiren goller 55' Anthony Elanga, 62' Mason Greenwood ve 77. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Ev sahibi takımın tek sayısını ise 85'te Ivan Toney'den geldi.
Maça ilk 11 başlayan Cristiano Ronaldo 71 dakika sahada kaldı.
Premier Lig tarihine geçen galibiyet
Manchester United, Premier Lig tarihinde deplasmanda 300. galibiyete ulaşan ilk takım oldu.
Günün diğer maçında Tottenham, duraklama dakikalarında bulduğu 2 golle Leicester City'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Kaynak: NTVSPOR
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