Manchester United, 2-0'ı koruyamadı

İngiltere'de zirvenin uzağında kalan Manchester United, Aston Villa deplasmanında 2-2'lik skora razı oldu.



Konuk ekip, 6. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Bruno Fernandes, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.



MOHAMED SALAH'IN ARDINDAN BRUNO FERNANDES

Takımının iki golünü de atan Bruno Fernandes, Şubat 2020'de Kırmızı Şeytanlar'la çıktığı ilk maçından bu yana Premier Lig'de 55 gole direkt katkı yaptı. 70 maçta bu istatistiği yakalayan Portekizli, o tarihten bu yana Mohamed Salah'ın ardından (63) en çok gole katkı yapan isim oldu.

77. dakikada Jacob Ramsey harika bir vuruşla skoru 2-1 yaptı. Geçen hafta Aston Villa'nın Barcelona'dan kiraladığı Philippe Coutinho, 68. dakikada oyuna girdi. Brezilyalı oyuncu, oyuna girdikten 14 dakika sonra 82. dakikasında ağları havalandırdı ve skoru 2-2 yaptı.



Kalan dakikalarda iki takımın çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Manchester United bu sonucun ardından puanını 32'ye, Aston Villa ise 23'e çıkardı.

Kaynak: NTVSPOR