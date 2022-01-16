Manchester United, 2-0'ı koruyamadı
Aston Villa deplasmanında 2-0 öne geçen Manchester United, yediği 2 gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.
İngiltere'de zirvenin uzağında kalan Manchester United, Aston Villa deplasmanında 2-2'lik skora razı oldu.
Konuk ekip, 6. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Bruno Fernandes, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.
MOHAMED SALAH'IN ARDINDAN BRUNO FERNANDES
Takımının iki golünü de atan Bruno Fernandes, Şubat 2020'de Kırmızı Şeytanlar'la çıktığı ilk maçından bu yana Premier Lig'de 55 gole direkt katkı yaptı. 70 maçta bu istatistiği yakalayan Portekizli, o tarihten bu yana Mohamed Salah'ın ardından (63) en çok gole katkı yapan isim oldu.
77. dakikada Jacob Ramsey harika bir vuruşla skoru 2-1 yaptı. Geçen hafta Aston Villa'nın Barcelona'dan kiraladığı Philippe Coutinho, 68. dakikada oyuna girdi. Brezilyalı oyuncu, oyuna girdikten 14 dakika sonra 82. dakikasında ağları havalandırdı ve skoru 2-2 yaptı.
Kalan dakikalarda iki takımın çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Manchester United bu sonucun ardından puanını 32'ye, Aston Villa ise 23'e çıkardı.
Kaynak: NTVSPOR
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Fenerbahçe
|21
|33
|6. Beşiktaş
|21
|32
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Gaziantep FK
|21
|31
|9. Sivasspor
|21
|30
|10. Karagümrük
|21
|30
|11. Alanyaspor
|20
|29
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|11. Boluspor
|19
|24
|12. Tuzlaspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Menemen Belediyespor
|20
|23
|15. Keçiörengücü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|20
|23
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11