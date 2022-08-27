Manchester City yine geriden geldi: 4-2
Son şampiyon Manchester City, evinde Crystal Palace'ı 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 4-2 mağlup etti.
Spor 27.08.2022, 20:10
Crystal Palace, John Stones'un 4. dakikada kendi kalesine ve Joachim Andersen'in 21. dakikada kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Rakibine Bernardo Silva'nın 53, Erling Haaland'ın 62, 70 ve 81. dakikalarda bulduğu gollerle cevap veren ev sahibi takım, karşılaşmadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester City, 10 puana yükselirken Crystal Palace 4 puanda kaldı.
Günün aynı saatte başlayan diğer maçlarında ise Chelsea, Leicester City'yi 2-1, Brighton da Leeds United'ı 1-0 mağlup etti. Brentford ile Everton ise 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: AA
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