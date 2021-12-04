Manchester City, Watford'u üç golle geçti
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Watford'u 3-1 mağlup etti.
Spor 04.12.2021, 22:47
Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri Raheem Sterling ve Bernardo Silva (2) atarken, ev sahibi ekibin tek golünü Cucho Hernandez kaydetti.
Watford'da forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.
Manchester City bu galibiyetle puanını 35'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Watford ise 13 puanda kaldı.
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|15
|24
|6. Galatasaray
|15
|23
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Karagümrük
|14
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Antalyaspor
|14
|18
|13. Altay
|15
|18
|14. Gaziantep FK
|14
|18
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|13
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Tuzlaspor
|13
|21
|7. İstanbulspor
|14
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Gençlerbirliği
|14
|20
|10. Samsunspor
|13
|19
|11. Adanaspor
|15
|19
|12. Menemenspor
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|34
|2. Chelsea
|15
|33
|3. Man City
|14
|32
|4. West Ham
|15
|27
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Southampton
|15
|16
|15. Everton
|14
|15
|16. Leeds United
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|14
|29
|5. Real Sociedad
|15
|29
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|15
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Deportivo Alaves
|15
|14
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7