Manchester City, Norwich City'yi ezdi geçti

Premier Lig'in 25. haftasında Norwich City ile Manchester City, Carrow Road'da karşılaştı.

Konuk takım, 31, 70 ve 90. dakikalarda Raheem Sterling, 48. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Manchester City, 63 puana çıktı. Düşme hattındaki Norwich City, 17 puanda kaldı.

Günün diğer maçlarında Manchester United ile Southampton 1-1, Brentford ile Crystal Palace 0-0 berabere kaldı. Everton, Leeds United'ı 3-0, Brighton da Watford'u 2-0 mağlup etti.