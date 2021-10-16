Manchester City, Burnley'ye kaybetmedi
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Burnley'yi 2-0 yendi.
Spor 16.10.2021, 19:51 16.10.2021, 20:01
Ligde Burnley ile sahasında oynadığı son altı maçı kazanan Manchester City, 12. dakikada Bernardo Silva ve 70. dakikada Kevin de Bruyne'nin golleriyle bu mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.
Rakibine 7 maçta 29 gol atan Manchester ekibi, kalesinde sadece 1 gol gördü.
Pep Guardiola'nın öğrencileri bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Henüz galibiyeti bulunmayan Burnley ise 3 puanla düşme hattında yer alıyor.
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