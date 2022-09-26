Malili kadın basketbolcular maç sonunda yaka paça kavga etti
2022 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'a 81-68 yenildikleri maçtan sonra iki Malili kadın basketbolcu kavga etti.
Spor 26.09.2022, 22:35 26.09.2022, 22:37
Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan'ın galibiyeti ardından oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kavga kameraya alındı.
Görüntülerde, üst üste dördüncü yenilgisini alan Mali takımında maç sonrasında iki basketbolcu kavga etti. Takım arkadaşları öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.
Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nın beşinci gününde Sırbistan'a 81-68 kaybederek 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.
Kaynak: AA
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