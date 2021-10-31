Maçta istifa sesleri yükselirken galibiyet golü geldi

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karagümrük, 23. dakikada Bartolacci ile öne geçti. Kayserispor bu gole, 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam ile cevap vererek maçı kazandı.

Karagümrük'te Luckassen ve Kayserispor'da Onur Bulut maçta kırmızı kart gördü.

Kayserisporlu taraftarlar, mücadele 1-1 devam ederken "Hikmet (Karaman) istifa" tezahüratlarında bulundu. Bu sırada sarı-kırmızılı takımının galibiyet golünü bulması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.