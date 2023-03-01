Son Dakika: Maçlar şifresiz yayınlanacak... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı.

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. Yayıncı kuruluş stüdyolarındaki etkinlik, spor kanallarından ortak yayınlanıyor. Saat 20:00'de canlı olarak yayınlanmaya başlayan gece 01.00'e kadar devam edecek.

Canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçları şifresiz olarak izlenebilecek.

Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin iki haftasında yer alacak müsabakalar şifresiz ve herkese açık olması kararı alındı. Bu anlamda şükranlarımı iletmek istiyorum" açıklamasında bulundu.