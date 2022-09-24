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Macarlar ölüm grubunda tarih yazıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. haftanın sürpriz sonucuna Macaristan imza attı. Macarlar, Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada, Almanya'yı 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Aynı grupta İtalya'ya yenilen İngiltere ise B Ligi'ne düştü.

Spor 24.09.2022, 10:04
Macarlar ölüm grubunda tarih yazıyor

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.

Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi.

Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.

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